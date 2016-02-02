أخبار فلسطين اليوم.. الشاباك يلقى القبض على فلسطينيين دخلا إسرائيل بتقارير طبية مزيفة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" اليوم الاثنين أنه اعتقل فلسطينيين اثنين من قطاع غزة بدعوى تزييفهما تقارير طبية للعلاج فى القدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن النيابة العامة اتهمت كلا من محمود متوك (30 عاما) وهو من نشطاء حماس فى منطقة جباليا شمال قطاع غزة، ووالده أيوب متوك (51 عاما) فى لائحة اتهام قدمتها اليوم إلى محكمة الصلح فى بئر السبع (جنوب إسرائيل) بالاتفاق على ارتكاب جريمة والحصول على شىء ما بطريق الخداع والغش فى ظروف خطيرة، إضافة إلى دخول إسرائيل والمكوث فيها بطريقة غير قانونية وبوثائق طبية مزورة.

وبحسب "الشاباك" فإن المعتقلين دخلا إلى إسرائيل فى السابع من شهر يناير الماضى، بعد أن قدما وثائق تظهر معاناة الابن من انهيار كامل فى المنظومات الحيوية، وأنه بحاجة للعلاج فى مستشفى المقاصد الخيرية فى القدس الشرقية.

واستدعى نقله إلى المستشفى وإحضار سيارة إسعاف إسرائيلية، واتضح فى اليوم التالى أن الاثنين غادرا المستشفى إلى مدينة "أم الفحم" (شمال إسرائيل) وهما بكامل صحتيهما ليتم اعتقالهما.. وأشار "الشاباك" إلى أن الاثنين اعترفا خلال التحقيق معهما بتزييف التقارير الطبية بواسطة قريب العائلة الذى كان على علاقة مع طبيب تطوع ووضع توقيعه وختمه على التقارير المزيفة مقابل مبلغ 7000 شيكل (نحو 1750 دولارا)، كما قدما معلومات تتعلق بفلسطينيين آخرين من غزة دخلوا إسرائيل بذات الطريقة.

ومن أخبار فلسطين اليوم، باشر المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" توزيع مساعدات طارئة على المتضررين من المنخفض الجوى الأخير فى قطاع غزة، وذكر المكتب الإعلامى للمركز أن المساعدات شملت 200 أسرة ممن يسكنون مناطق مهمشة فى قطاع غزة، مؤكدا أنه تم توزيع أدوات تدفئة من أجهزة وأغطية ووجبات ساخنة لكل عائلة متضررة.