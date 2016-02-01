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دعوة للعمل الجماعى.. النائب مصطفى سالم يدشن فريق عمل تطوعى لخدمة مركز طهطا‎

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دعوة للعمل الجماعى.. النائب مصطفى سالم يدشن فريق عمل تطوعى لخدمة مركز طهطا‎ دعوة للعمل الجماعى.. النائب مصطفى سالم يدشن فريق عمل تطوعى لخدمة مركز طهطا‎

بعد افتتاح مكتب الخدمات الجماهيرية ومقر حزب المصريين الأحرار بطهطا،  وفى إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، دعى الإعلامي مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن مركز طهطا شباب وفتيات المركز للمشاركة فى فريق عمل تطوعى والذى يهدف الى الاستفادة من قدرات ومهارات الشباب للعمل بشكل جماعى لتطوير وتحسين المركز.

وأشار الإعلامي مصطفى سالم،  انه سيتم تدشين فريق العمل الجماعى والذى يضم أبناء المركز ممن تتوفر لديه الوقت والجهد والخبرات المتنوعة لتقديم افكار مبتكرة ومتميزة وواقعية لاحداث طفرة حقيقية بكافة المجالات الإنتاجية والخدمية والثقافية والرياضية والبيئية والخدمات الأخرى بالمركز على أن ينطلق الفريق للعمل فور الانتهاء من تكوينه خلال الايام القادمة للمساهمة فى خدمة ابناء طهطا.

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