مدير أمن الغربية عن انتشار الجرائم الجنسية: «سلوك المواطنين يحتاج للتقويم»



> أبدى اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير أمن الغربية، تعجبه من انتشار الجرائم الجنسية بالمحافظة، قائلا:«سلوك المواطنين عايز يتقوم».

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»، إن الإعلام مطالب بمعالجة سوء سلوك المواطنين ومحاولة نشر الأخلاق الحميدة مرة أخرى.

وأشار إلى أن المتهم بقتل زوجة جده، حاول ممارسة العلاقة غير المشروعة معها، قبل قتلها ولكنها رفضت فانهال عليها بقطعة خشبية، على رأسها حتى لفظت أنفاسها.

وأضاف أن المتهم اعترف بممارسة الجنس مع زوجة جده، بعد قتلها.

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