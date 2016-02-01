نائب شبرا الخيمة أول يلتقى محافظ القليوبية لبحث مشاكل المواطنين

التقى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، بمحافظ القليوبية، اللواء الدكتور رضا فرحات، لمناقشة مشكلات المواطنين فى الدائرة وإيجاد حلول لها.

وقال "حسب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه ناقش مع محافظ القليوبية عددًا من الأمور الخاصة بتطوير شبرا الخيمة، وتيسير خدمات المواطنين، وتتضمن رصف وتبليط منطقة الفرنوانى، وبحث استكمال توصيل الغاز وتبليط منطقة دمنهور شبرا، وبحث مشكلة الازدحام والتكدس المرورى خلف السكة الحديد والعمل على تواجد خدمات مرورية على مدار اليوم بمطلع كوبرى أحمد عرابى ومدخل طريق بيجام وشارع أحمد عرابى.

وأضاف، كما تم بحث كيفية تطوير شارع عرابى وإزالة كل الإشغالات والتعديات، ومنع وقوف سيارات الأجرة بمدخل طريق بيجام ونقلها للموقف المعد لسيارات الأجرة وغير المستغل حالياً، وبحث مشكلة مرسى شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات المتسبب لأضرار لأهالى منطقة دمنهور شبرا، وبحث وفحص مطلب القاطنين بمساكن شركة شيمكو بالفرنوانى لتقنين أوضاعهم، وبحث تبليط بعض شوارع شبرا البلد وتجديد مواسير الصرف الصحى بالشوارع المذكورة، واستعجال عن ما تم نحو إطلاق اسم الشهيد أحمد رمضان على أحد شوارع المنشية الجديدة.

وأكد حسب الله، أن محافظ القليوبية، كلف اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علاء النادى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وإدارة الطرق، لبحث وحل المشاكل المعروضة والإفادة عن ما تم.