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حقوق أسوان تعقد ورشة عمل عن تطوير الدراسات العليا فى القانون

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حقوق أسوان تعقد ورشة عمل عن تطوير الدراسات العليا فى القانون حقوق أسوان تعقد ورشة عمل عن تطوير الدراسات العليا فى القانون
تعقد جامعة أسوان، متمثلة فى كلية الحقوق، غداً الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تطوير الدراسات العليا فى القانون" تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، وبمشاركة الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم العالى الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، رئيسا للجلسة، والدكتور أحمد عبد الكريم، مقرراً، والدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق، ولمدة ثلاثة أيام بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن عقد مثل هذه الورش المتخصصة بالجامعة، لمواكبة كل ما هو حديث فى شأن الدراسات العليا، والعمل على إيجاد الحلول الجادة لمشكلات التى تواجه الدراسات العليا والدبلوم والماجستير والدكتوراه فى ظل الواقع والمستجدات.

وأضاف الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق، تأتى هذه الورشة فى إطار إشراق المستقبل، وتكوين رؤية إستراتيجية لتطوير الدراسات العليا فى القانون بعنوان "مشكلات الواقع وآفاق المأمول" لمواجهة التحديات ووضع آلية لتطوير الدراسات العليا.

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