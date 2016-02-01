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رئيس مدينة رفح يتفقد مستشفى رفح المركزي

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رئيس مدينة رفح يتفقد مستشفى رفح المركزي رئيس مدينة رفح يتفقد مستشفى رفح المركزي


> قام اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمستشفى رفح المركزى للإطمئنان على المرضى، ورفع روحهم المعنوية، وكذلك الاطمئنان على سير العمل في المستشفى والوقوف على طلبات العاملين فيها.

رافق رئيس المدينة في الزيارة، عبد العزيز عودة سكرتير المجلس وعبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح، وأحمد البلاسي مدير مكتب رئيس مجلس المدينة.

وتفقد اللواء أيمن جبريل، المستشفى، وزار المرضى ونقل اليهم تحيات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تفقد غرفة الاستقبال والطوارىء ووحدة الغسيل الكلوي.

وقد أشاد اللواء أيمن جبريل بتوافر الأجهزة الحديثة وبطاقم التمريض النشيط في المستشفى، حيث تفقد جهاز الأشعة المقطعية وأجهزة السونار والأشعة العادية، واستمع إلى مطالب الدكتور خالد عبد النبي مدير المستشفى الذي أكد حاجتها لأطباء في تخصصات “الجراحة والعظام والنساء والتوليد والأشعة والتخدير”، كما استمع إلى شكوى هيئة التمريض من عدم صرف ال 150% علاوة التمريض، ووعد ببحثها مع وكيل وزارة الصحة.

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