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بالفيديو..السيسى لـ"الألتراس": شاركوا فى الاطلاع على ما تم إنجازه.. ليس لدينا أسرار

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بالفيديو..السيسى لـ"الألتراس": شاركوا فى الاطلاع على ما تم إنجازه.. ليس لدينا أسرار بالفيديو..السيسى لـ"الألتراس": شاركوا فى الاطلاع على ما تم إنجازه.. ليس لدينا أسرار
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الألتراس للمشاركة فى لجنة مشكلة من جديد بكل موضوعية للإطلاع على ما تم إنجازه من قبل، مضيفاً : "شوفوا انتوا كمان عاوزين تعملوا إيه.. حققوا فى الموضوع..لا يوجد لدينا أسرار".

وقال الرئيس فى مداخلة هاتيفة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"،: "فى حالة العدد الكبير ممكن تضيع حقائق كتير ولو حد ولع فى المدرج ده وحصل حاجة كانت ستخرج شائعات كثيرة".

وأضاف: "فى التجمعات الكبيرة من البشر يصعب الوصول إلى حقائق وهذا حدث كثيراً عام 2011 فى أحداث محمد محمود وماسبيرو والمجمع وأشياء كثيرة"، مستطرداً:"وسط الجمهور الكبير كثير من الحقائق تضيع والصورة التى نراها غير التفاصيل..هناك دول عرفت تفاصيل أعمال تعود لسنة 1967 قريبا".


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