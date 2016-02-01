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الرئيس: لا أضيق على الشباب و"عارف إنى هاخد وقت لايجاد الثقة المتبادلة"

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الرئيس: لا أضيق على الشباب و"عارف إنى هاخد وقت لايجاد الثقة المتبادلة" الرئيس: لا أضيق على الشباب و"عارف إنى هاخد وقت لايجاد الثقة المتبادلة"
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لم "يضق" أبدًا بأبناء ، قائلا:"أنا عندى أولادى وعمرى ما ضقت بيهم فلماذ سأضيق بأبناء مصر!"، مضيفاً: "إحنا اللى مش عارفين نتواصل معاهم ومش عارفين نوجد مساحات تفاهم".

وأضاف الرئيس، فى مداخلة هاتيفة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، :"ببذل جهد كبير فى هذا المجال، وعارف إنى هاخد وقت حتى نوجد حالة الثقة المتبادلة ..أنا أثق فيهم لكن يجب أن يثقوا فيما نقدمه لصالح مصر سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا هدفه كبير وهم جزء من هذا الهدف".

واستنكر الرئيس السيسى ما يتردد عن تضييقه على الشباب، قائلا:"هضيق إزاى عليهم. بمد إيدى فى كل حتة فى مصر وبلاقى حاجات لم يبذل فيها جهد..لكن هناك الكثير من الأمور التى لم تنجز فى السنوات الماضية مما أدى لما نحن نشاهده الآن".

وشدد على أن النقد الموجه ينقصه الكثير من المعلومات، لندرك إذا ما كانت القرارات الصادرة مناسبة أو غير ذلك.


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