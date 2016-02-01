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الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب":" الفقراء عمرى كله.. وماحدش يوصينى عليهم"

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الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب":" الفقراء عمرى كله.. وماحدش يوصينى عليهم" الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب":" الفقراء عمرى كله.. وماحدش يوصينى عليهم"
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصية الإعلامي عمرو أديب له عن الفقراء، قائلاً: "ماتقوليش على الفقراء.. دول عمرى كله على دول.. عمرى كله على الغلابة".

وأوضح الرئيس فى مداخلة هاتيفة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"،: "أقبل منك بتوصية حقوق الإنسان لكن لن أقبل بتوصيك لى عن الفقراء، لأن التوازن بين الإجراءت الأمنية وحقوق الإنسان أمر حساس وبحاجة لمتابعة دقيقة، أما الفقراء ماتقوليش عليهم...دا عمرى كله على دول..عمرى كله على الغلابة".


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