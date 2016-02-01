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الرئيس السيسى عن الزيادة السكانية:"مش هينفع نمشى بيها كده"

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الرئيس السيسى عن الزيادة السكانية:"مش هينفع نمشى بيها كده" الرئيس السيسى عن الزيادة السكانية:"مش هينفع نمشى بيها كده"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه الدولة كان لها شكل فى الفترة من 2011 إلى 30 يونيو، ومنذ 30 يونيو حتى الآن لها شكل آخر، مضيفا:"شوفوا تدرجها عامل إزاى، وكنت أتمنى إن حد يقول للناس إحنا الزيادة السكانية بتاعتنا دى مش هينفع نمشى بيها كده".

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ورانيا بدوى على فضائية "اليوم"،: "كل حتة فيكى يا ببص عليها وبحط إيدى عليها، ألاقيها مليانة، بس أنا مش عاوز أزعلكوا يا مصريين"، مشددا على أنه يكافح على قدر استطاعته هو ومن يعمل معه من أجل الدولة، داعيا الله عز وجل أن يعينه على إنقاذ مصر.


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