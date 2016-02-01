أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يدعو شباب الألتراس للمشاركة فى لجنة لبحث "مذبحة بورسعيد"

Google+ Print
الرئيس السيسى يدعو شباب الألتراس للمشاركة فى لجنة لبحث "مذبحة بورسعيد" الرئيس السيسى يدعو شباب الألتراس للمشاركة فى لجنة لبحث "مذبحة بورسعيد"
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على "مذبحة بورسعيد"،: قائلا:"أنا كنت موجود فى الموضوع ده، ومفيش حاجة تقدر تقول إيه اللى حصل فى الموضوع ده، وبدقه تقدر تقول إنك تطمئن لها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ورانيا بدوى، على فضائية اليوم، متسائلاً "حد خبا حاجة .. ممكن، وحد مش عارف حاجة برضو؟.. ممكن"، وممكن مجموعة من الألتراس تتشكل بيهم ومعاهم لجنة لبحث الموضوع، أصله مفيش حاجة عاوزين نخبيها".


>- السيسى: مايحدث الآن تداعيات 50 عاماً مضت..ومصر كانت أشلاء دولة عام 2011

- الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب":"عمرى مازعلت حد لكن ممكن أزعل على حالنا"

- بالفيديو.. السيسى لـ"عمرو أديب": "كلنا مسئولين عن دماء أى مصرى"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية