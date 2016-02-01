الرئيس السيسى يدعو شباب الألتراس للمشاركة فى لجنة لبحث "مذبحة بورسعيد"

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على "مذبحة بورسعيد"،: قائلا:"أنا كنت موجود فى الموضوع ده، ومفيش حاجة تقدر تقول إيه اللى حصل فى الموضوع ده، وبدقه تقدر تقول إنك تطمئن لها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ورانيا بدوى، على فضائية اليوم، متسائلاً "حد خبا حاجة .. ممكن، وحد مش عارف حاجة برضو؟.. ممكن"، وممكن مجموعة من الألتراس تتشكل بيهم ومعاهم لجنة لبحث الموضوع، أصله مفيش حاجة عاوزين نخبيها".

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