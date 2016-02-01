أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا.. أرسنال يُعير ظهيره إلى بوردو

Google+ Print
رسميا.. أرسنال يُعير ظهيره إلى بوردو رسميا.. أرسنال يُعير ظهيره إلى بوردو

أعلن نادي أرسنال رسميا عن رحيل ظهيره الأيسر ماثيو ديبوتشي على سبيل الإعارة إلى بوردو الفرنسي حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ30 عاما شارك في 22 مباراة مع أرسنال منذ انضمام إلى كتيبة أرسين فينجر قادما من نيوكاسل عام 2014.

وأشار أرسنال عبر موقعه الرسمي أن عودة ديبوتشي إلى فرنسا لإتاحة الفرصة له للمشاركة ليصبح جاهزا للتواجد مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 44 خلف المتصدر ليستر سيتي صاحب الـ47 نقطة.

ويأتي بوردو في المركز السابع برصيد 33 نقطة في الدوري الفرنسي. دوري يتصدره باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطة مبتعدا عن الوصيف موناكو صاحب الـ39 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع