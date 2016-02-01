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اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء.. غدا

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اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء.. غدا اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء.. غدا
قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع " إن غدا الثلاثاء سيتم اعتماد نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية وننتظر اعتمادها من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى قد وصلت بجميع المدارس بنسبة 95% وقبل نهاية الأسبوع سيتم استكمال وصول الكتب بنسبة 100%، موضحا، أن الكتب تم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية وتقوم الآن بتوزيعها على المدارس ويمكن للطلاب استلام الكتب اعتبارا من بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام

وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع" أن غدا الثلاثاء سيتم عمل مقابلات شخصية بمقر المديرية بالعاصمة طور سيناء فى تمام العاشرة صباحا برئاسته وعضوية كل من محمد عقل وكيل المديرية ولمياء أحمد عبد اللطيف، عضو شئون الطلبة.

وتستقبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء غدا الثلاثاء المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل لجان السير لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2015 – 2016 ضمن استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية التى من المقرر أن تبدأ 21 مايو المقبل.

وأضاف سويلم أنه تحدد يوم الأحد 7 فبراير الجارى لمقابلة المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والمقرر أن تبدأ 4 يونيو المقبل.

وأشار سويلم إلى أن لجنة الثانوية العامة برئاسته وعضوية كل من أشرف البسطويسى اليمانى، مدير إدارة بإدارة الامتحانات ومحمد عبد الفتاح طوخى، مدير إدارة بإدارة الشئون القانونية بالوزارة وأسامة مصطفى شاهين عضو لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية وحازم إبراهيم الألفى إدارى.

وأوضح أن تشكيل اللجنة المكلفة بمقابلات الثانوية العامة تم اعتمادها من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم.

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