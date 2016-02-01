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فيديو| رئيس النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على أعضاء الألتراس

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فيديو| رئيس النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على أعضاء الألتراس فيديو| رئيس النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على أعضاء الألتراس

أرشيفية

تقدم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة من الالتراس وطالب بسرعة القبض عليهم رافضًا الإهانات التي قامت بها جماهير «ألتراس أهلاوي» في استاد مختار التتش ورفع لافتات ضد رموز المؤسسة العسكرية والداخلية.
> وقال طاهر في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «لو منعت الألتراس من دخول النادي كان سيتم اقتحام البوابات وتحدث مجزرة جديدة.. اللي رفعوا اللافتات معروفين أكيد بالأسماء لدى الجهات الأمنية.. وأتقدم ببلاغ على الهواء للنائب العام بسرعة القبض عليهم ومن يقف خلفهم».

وأضاف: «هناك مخطط يجري، ولا تقول لي سأعطيك دبابات لتأمين النادي وأقوم بالاشتباك أنا مع الجماهير».

وعندما طالبه الإعلامي أحمد موسى بتقديم اعتذار رسمي، رد طاهر: «على ماذا أعتذر أنا بعتبر نفسي مثل المؤسسة العسكرية فهل اعتذر لنفسي، والأهلي مثله مثل مؤسسات الدولة ولن يزايد أحد على وطنية أعضاء مجلس الإدارة ولا عليّ أنا تحديدا لظروف نشأتي في بيئة عسكرية».

وأردف: «هل أعتذر عن تصرفات قلة مأجوة، هل يعتذر أحد عن ما يفعله الإخوان المسلمين هل تعتذر أو الشعب المصري عن تصرفات الإخوان.. لو هناك اشد من الاعتذار باتأكيد سأفعله، ولكن أعتذر عن بلطجية هذا أمر لا يصح بالطبع».

واستطرد: «ما فُعل اليوم موجه ضد وليس ضد الأهلي.. وهي جريمة مكتملة الأركان وأطالب الداخلية بالقبض على هؤلاء ومحاكمتهم لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الدولة.. وكلنا نقف خلف الدولة.

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