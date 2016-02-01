«السيسي»: نحن نعيش في بقايا دولة.. وشباب الألتراس و«جاويش» زي أولادي

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلقاء القبض على رسام الكاريكاتير، إسلام جاويش ، قائلًا: «أنا مش زعلان من إسلام جاويش ولا غيره».

وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الاثنين: «والله ما بزعل من حد، لأن ما فيش حاجة اسمها بشر على قلب واحد».

وتابع السيسي: «إحنا اللى مش عارفين نتواصل مع شباب مصر، ونبذل كل جهدنا للتفاهم معهم»، مضيفًا: «هدف واحد اسعى إليه أن البلد دى تطور، وتقف على رجليها»

وأردف: «إسلام جاويش وأولتراس أهلي زي أولادي، وعمر ما زعلت من أولادي عشان ازعل منهم وهدفنا جميعا مصلحة مصر».

وطلب الرئيس من مجموعة التراس اهلاوي الجلوس مع عدد منهم وتشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات وما وصلت اليها من مستجدات ومتابعتها بصورة واضحة وصريحة.