البواسير أنواع.. تعرف عليها وطبيعة أعراضها

كشف الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أعراض وأنواع البواسير: •أعراض البواسير؟ أعراض البواسير غالبًا ما تشمل:

>1- نزيف، عادة غير مؤلم.

>2- قد يلاحظ المريض لون أحمر على ورق التواليت أو فى المرحاض.

>3- حكة أو تهيج فى منطقة الشرج

>4- انزعاج وألم فى منطقة الشرج

>5- كتل بارزة من المنطقة الشرجية

>6- تورم فى منطقة الشرج

>7- البراز قد يتسرب •أنواع البواسير

> تنقسم البواسير إلى نوعين: • البواسير الداخلية

>البواسير الداخلية تقع داخل المستقيم وعادة لا يكون لها أى أعراض، والشخص بها قد يكون ليس على علم بأنه مصاب بها كما لا تسبب أى إزعاج.

>ومع ذلك، يبذل المزيد المصاب هنا من الجهد عند تمرير البراز من فتحة الشرج وهذا يترتب عليه الإصابة بالنزيف.

> وأوضح الباحثون أن هذا الإجهاد يمكن أن يدفع البواسير الداخلية بحيث يبرز من خلال فتحة الشرج وهذا يسمى "الناسور" الجاحظ أو الهابط ويمكن أن يكون مؤلمًا. • البواسير الخارجية

>يعانى المريض من البواسير الخارجية التى تقع تحت الجلد حول فتحة الشرج، ويمكن أن تصبح الحكة زائدة جدًا وتسبب النزيف، وفى بعض الأحيان قد يتراكم الدم ويشكل خثرة (جلطة)، يمكن أن تكون مؤلمة وتنتفخ منطقة الشرج وتصبح ملتهبة.

شبكةعيونالإخبارية

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