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تأجيل دعوى خلع ضد مصطفى جعفر لـ7 مارس للمرافعة

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تأجيل دعوى خلع ضد مصطفى جعفر لـ7 مارس للمرافعة تأجيل دعوى خلع ضد مصطفى جعفر لـ7 مارس للمرافعة
قررت محكمة أسرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد صلاح وعضوية المستشارين حاتم فاروق وأنور فؤاد وأمانة سر أحمد سعدون تأجيل نظر جلسة دعوى الخلع المقامة ضد مصطفى جعفر لاعب الزمالك السابق والمريخ البورسعيدى حاليا، إلى 7 مارس المقبل للمرافعة، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهود اللاعب وزوجته.

وكانت زوجة اللاعب مصطفى جعفر وتدعى "ناهد.س" قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تحمل رقم 185 لسنة 2015، تطالب فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع، لسبه وإهانته لها ورفضه الإنفاق عليها وعلى ابنته.

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مصر 365

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