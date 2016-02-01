السيسى: مايحدث الآن تداعيات 50 عاماً مضت..ومصر كانت أشلاء دولة عام 2011

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "فى كل حتة فيكى يامصر أنا بلاقى فيها أمور مش مظبوطة بس أنا مش عاوز أزعل المصريين واخليهم يشيلوا الهم "

وأضاف الرئيس فى مداخلة هاتيفة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"،:، البلد كانت بتنهار فى 2011، عارفين يعنى أيه بتنهار، يعنى بقايا دولة، انتوا عايشين جواها بس مش عارفين يعنى إيه دولة بجد بكل ما تحملة الدولة..فضلت تتساب وتتساب، وبالمناسبة مش من 30 سنة عشان تكونوا عارفين..البلد دى اتسابت 50 سنة..وهذه تداعيات 50 سنة، منذ 67 حتى اليوم ..كانت أشلاء دولة فى 2011، وكادت تنهار تماما لولا ستر ربنا..والآن نحاول إعادة بنائها مرة أخرى".