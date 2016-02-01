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وزير الزراعة:شحنة القمح الفرنسى لن تدخل مصر لعدم مطابقتها للمواصفات

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وزير الزراعة:شحنة القمح الفرنسى لن تدخل مصر لعدم مطابقتها للمواصفات وزير الزراعة:شحنة القمح الفرنسى لن تدخل مصر لعدم مطابقتها للمواصفات
أكد عصام فايد وزير الزراعة، أنه تم رفض شحنة القمح الفرنسى، حيث اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات وتحتوى على أكثر من 05.% نسبة فطريات، مضيفاً: "شحنة القمح الفرنسى مش هتدخل ".

وأوضح الوزير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن المواصفات المتفق عليها طبقا للجنة العالمية للأغذية وحبوب الاقماح المستوردة تسمح بوجود فطريات بنسبة 05.%، لكنه بعد فحص شحنة القمح الفرنسى من قبل لجنة الحجر الزراعى ومعهد أمراض النبات اتضح أن المركب بها عنابر مطابقة وأخرى غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى انه تم إبلاغ رئيس الوزراء وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات بذلك، كما أبلغ السفير الفرنسى برفض الشحنة.

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