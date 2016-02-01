السيسى لـ"عمرو أديب": "كلنا مسئولين عن دماء أى مصرى"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجميع مسئول عن دماء المصريين، قائلا:" كلنا مسئولون عن دماء أى مصرى، مشددا على ضرورة ألا يفكر الألتراس فى إخوته ببورسعيد فقط، وإنما جميع المصريين فى كل مكان".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يذاع على فضائية "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه لديه أمل كبير فى أن الله سيكون عونا للمصريين، قائلا:"بلدنا فوق الخيال، وعندى أمل كبير فى ربنا إن هيساعدنا، وهنعبر وهنبقى حاجة جميلة، وبكرة هتشوفوا العجب والتقدم اللى ربنا سبحانه وتعالى هيساعدنا عليه، لأن كل النوايا شريفة وآمنة، لأجل خاطر الناس الغلابة اللى فى مصر".

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