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عصام حجى ينفى شائعة وصفه للمصريين بالمتحرشين.. ويؤكد: «محاولة لتشويه صورتى»

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عصام حجى

عصام حجى

نفي الدكتور المصري عصام حجي عالم الفضاء بوكالة ناسا، بيان الدكتورة سلمي حبيب أستاذة الطب النفسي بنيويورك والتى أكدت فيه أن حجي وصف المصريين بالمتحرشين اثناء محاضرته التى قدمها في جامعة روتجرس بنيوجيرسي الأمريكية.

وكانت سلمي حبيب أكدت ان حجي أنهي الحديث عن انجازاته في عالم الفضاء سريعاً ليتطرق الى الحديث عن كيان الدولة المصرية بكل سخرية وطرح القضايا المستعصية وسط ضحكات الحاضرين وقدم على طبق يملؤه الفساد والتحرش الجنسي والعقد.

وكتب حجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي نفي لذلك البيان مؤكداً أنه لا أساس لذلك من الصحة وان المحاضرة تواجد بها العديد من المصريين وعدد كبير من الأساتذة والباحثين والمثقفين من مختلف الاتجاهات الفكرية والدينية والذين أتوا من عدة ولايات ولم يصدر عن أى طرف اى سلوك خارج ،وهو دليل واضح أن كل الاتجاهات الفكرية التى أسست للثورة وشاركت فيها تحترم العلم والتعليم.

وطالب حجي في بيانه مشاهدة محاضرته كاملة ،والمنشورة عبر حسابه الشخصي منذ أيام للتأكد من عدم صحة تلك الأكاذيب التى أطلقتها الدكتورة سلمي حبيب في بيانها ،وانه لو أن ادعائها صحيح لكان واجب على صاحبته التى تدعى الكرامة والشهامة أن تقف وتعترض ولكانت القاعة قد انتفضت لنصرتها.

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