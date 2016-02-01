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بالفيديو – شاهد رد فعل مورينيو حول سؤاله عن ' تدريب مانشستر يونايتد '

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بالفيديو – شاهد رد فعل مورينيو حول سؤاله عن ' تدريب مانشستر يونايتد ' بالفيديو – شاهد رد فعل مورينيو حول سؤاله عن ' تدريب مانشستر يونايتد '

لم ينطق جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي بكلمة ولكنه هز رأسه فقط ليرد على صحفي سأله حول تدريبه لمانشستر يونايتد.

وبعد إقالة مورينيو من تدريب تشيلسي منتصف الموسم الجاري مازال المدرب البرتغالي بلا فريق، والعديد من التقارير الصحفية ربطته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

تلك التقارير ربطت المدرب البرتغالي بالانتقال لملعب أولد ترافورد جاءت في ظل سوء النتائج تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية لمورينيو أثناء ذهابه لملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لدعم جياني إنفانتينو في حملته لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفور وصول مورينيو سأله صحفي حول حقيقة تدريبه لمانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة رد المدرب البرتغالي بهز رأسه فقط.

فهل يكون مورينيو مدربا للشياطين الحمر الموسم المقبل، أم أن فان جال سيبقى في منصبه؟

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فيديو اليوم السابع

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