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فينجر مازحا: من الصعب إجراء صفقات أخرى.. لكن لو ميسي جاء إلي لن أرفض

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فينجر مازحا: من الصعب إجراء صفقات أخرى.. لكن لو ميسي جاء إلي لن أرفض فينجر مازحا: من الصعب إجراء صفقات أخرى.. لكن لو ميسي جاء إلي لن أرفض

أكد آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أنه من الصعب أن يقوم بضم لاعبين جدد لصفوف فريقه قبل ساعات قليلة من غلق باب سوق الانتقالات الشتوية.

ويغلق باب سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي مع نهاية اليوم الأول من شهر فبراير الجاري (تعرف على موعد غلق باب الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى).

وبسؤال فينجر عن إذا ما كان سيضم لاعبين جدد أجاب"بنسبة 99% نعم لن يكون هناك أي صفقات جديدة لأرسنال".

واستدرك في تصريحاته التي نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية"لكن دائما معجزة من الممكن أن تحدث".

وأكمل مازحا"إذا جاء ليونيل ميسي إلي الليلة وقام بالطرق على بابي لن أقول له عد إلى برشلونة".

ولم يضم أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية سوى محمد النني قادما من بازل السويسري.

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