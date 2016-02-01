الموافقة على الدراسة البيئية لمحطة توليد كهرباء العاصمة الجديدة

وافق جهاز شئون البيئة على الدراسة المقدمة للجهاز بشأن تقييم الأثر البيئي لمشروع محطة توليد كهرباء العاصمة الجديدة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

واشترطت موافقة الجهاز الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة، مع الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات البيئية التي تتضمن وفقا للقانون الالتزام باستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي للغلايات المستخدمة في المحطة، مع استخدام السولار كوقود بديل في حالات الطوارئ فقط، وكذلك الالتزام بتقديم دراسة بيئية محددة لخطوط نقل الكهرباء الخاصة بالمحطة، وتركيب أجهزة الرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المداخن، وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة؛ بالإضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، وملوثات الهواء داخل بيئة العمل.

وتتضمن اﻻشتراطات أيضًا اتباع آليات التخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الصلبة الناجمة عن عمليات الإنشاء والتشغيل الدوري، ومن المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة الفلاتر والزيوت المستهلكة والشحوم الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة، وذلك طبقًا للمعايير والقوانين المُنظِمة لذلك؛ بالإضافة إلى الالتزام بمعالجة مياه الصرف الناتجة عن التشغيل بمحطة المعالجة المخصصة لذلك مع الالتزام بالمعايير الواردة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

وتشترط موافقة الجهاز أيضًا اﻻلتزام بخطة الرصد الدوري مع تدوين نتائج القياسات والتحاليل ونتائج اﻻنبعاثات المتولدة عن المحرقة بالسجل البيئي وإتاحتها عند عمليات التفتيش البيئي، على أن يتضمن السجل بيانات المواد والنفايات الخطرة بالمنشأة.