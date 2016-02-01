لمرضى السكر.. الوجبات الصغيرة والخبز الأسمر والمسلوق يضبط سكرك

لكى تتعايش مع مرض السكر بسلام، دون ارتفاع وهبوط فى مستوياته بين الحين والآخر، التزم بنظام حياتى متكامل، تعتمده لفترة معينة وتغير من خلاله عاداتك غير الصحية.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن خطورة مرض السكر تكمن فى مضاعفاته، التى تصيب المريض نتيجة اختلال يومه، وطعامه، وحركته، وبالتالى تؤثر على نسبة السكر بشكل خطير، ولذا يجب اتباع حياة صحية بالكامل ولا يخلو اليوم من الرياضة والحركة والطعام الصحى.

ولتحقيق ذلك تنصح الدكتورة صفاء عبد الفضيل بما يلى:

*اجعل طعامك مقسمًا على وجبات صغيرة للغاية ومفيدة، لا تشعر فيها بالشبع التام فهذا يجنبك انخفاض مستوى السكر فى الدم بصورة مفاجئة.

>* تناول الخضراوات الطازجة والمسلوقة والسوتيه والفاكهة التى لا تحوى سكريات عالية مفيد للغاية.

>*التقليل من النشويات بشكل قطعى، كالأرز والمكرونة، واستبدلهما بالقليل من الخبر الأسمر.

>*تناول الألبان ومنتجاتها المفيدة للمريض والخالية الدسم.

>*تجنب تناول الحلويات والسكريات وكل ما يحتوى على السكر.

>*تجنب اللحوم الحمراء والطعام الغنى بالدهون والدسم.

>*الخس وغيره من الخضراوات الغنية بالألياف اهتم بتناولها.

>*قلل للغاية من المشروبات المنبهة كالشاى والقهوة.

>*مارس الرياضة أو تمارين خفيفة يوميًا 30 دقيقة على الأقل.

>* اشرب 2 لتر ماء يوميًا على الأقل.