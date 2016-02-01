تشكيل لجنة لفحص المخطوطات النادرة بديوان وزارة الأوقاف



> قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تشكيل لجنة لفحص عهدة غرفة حفظ الحجج والمخطوطات النادرة بديوان عام الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، أن اللجنة ستبدأ مباشرة عملها فورا مع استعانتها بمن يرشحه وزير الآثار من الخبراء المحترفين في مجال عملها، كما تتولى اللجنة إضافة إلى عملها متابعة الإجراءات التي سبق القيام بها تجاه ما أسفر عنه الفحص السابق لبعض المخطوطات لتدعيم الموقف المصري لدى الجانب البريطاني لاستعادة المخطوطات المصرية.

وأضاف البيان أن اللجنة تتشكل من كل من اللواء عمرو فاروق شكري رئيس قطاع مكتب الوزير والمهندس سمير محمد الشال رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف وسمير الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف وأحمد مصبح رئيس الإدارة المركزية للبر والدكتور أحمد الشوكي المشرف العام على متحف الفن الإسلامي بوزارة الآثار والدكتور محمد الششتاوي مدير عام آثار الجيزة للآثار الإسلامية بوزارة الآثار.