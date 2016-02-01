مليونا متابع جديد لـ"تويتر" محمد بن راشد في 2015

زاد عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه في "تويتر" أكثر من مليوني متابع خلال العام الماضي، بحسب مجلس السياسات الرقمية.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في "تويتر": عن مجلس السياسات الرقمية ان "أكثر من مليوني متابع جديد لحساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على "تويتر" خلال العام الماضي."

واضاف مجلس السياسات الرقمية، ان "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستخدم تويتر كقناة للتواصل والتفاعل مع شعبه، والحساب يعكس جانباً من شخصيته كشاعر فذ."