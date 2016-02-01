أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث أمريكى: زيارتى لشمال سوريا لم تكن مرتبطة بمحادثات جنيف

Google+ Print
مبعوث أمريكى: زيارتى لشمال سوريا لم تكن مرتبطة بمحادثات جنيف مبعوث أمريكى: زيارتى لشمال سوريا لم تكن مرتبطة بمحادثات جنيف
قال بريت مكجورك المبعوث الأمريكى لدى التحالف المناهض لتنظيم داعش اليوم الاثنين أن زيارته التى جرت فى مطلع الأسبوع لمناطق يسيطر عليها الأكراد فى شمال سوريا لا علاقة لها بمحادثات جنيف للسلام.

وقال مكجورك لمجموعة صغيرة من الصحفيين فى روما "كان مخططا لها منذ فترة طويلة ومن ثم لا علاقة لها بأى حال بالعملية الجارية فى جنيف."

وأضاف أن الهدف من الزيارة- وهى الأولى التى يقوم بها مسؤول أمريكى لأرض سوريا منذ عدة سنوات- كان تقييم حالة حملة التصدى للدولة الإسلامية فى سوريا وقال إنه كانت هناك تساؤلات بشأن محادثات جنيف للسلام.

وقال مكجورك "بالطبع كانت هناك تساؤلات بشأن العملية وكررنا ما جاء فى القرار 2254 لمجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) بشأن ضرورة أن تكون سوريا موحدة ومتعددة الأعراق والطوائف وتحمى فيها حقوق جميع المكونات .. وبالطبع.. ضرورة أن تكون العملية شاملة للجميع."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365