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محافظة كفر الشيخ يشهد ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى

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محافظة كفر الشيخ يشهد ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى محافظة كفر الشيخ يشهد ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى، المقام بمدرسة الكوم الطويل التجارية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بالتعاون مع وحدة تيسير الأعمال المركزية والفرعية بكفر الشيخ، وشارك فى الملتقى 11 شركة، بالإضافة إلى مجموعة شركات كبرى، لإتاحة 5051 فرصة عمل لخريجى التعليم الفنى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن التعليم الفنى أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية من أجل إعداد الكوادر الماهرة والأيدي العاملة المدربة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وخلال اللقاء استمع محافظ كفر الشيخ إلى عدد من مشاكل المواطنين منها غلق وحدة طب الأسرة بقرية الكوم الطويل فى الفترة المسائية، ومشاكل الصرف الصحى، وشبكة مياه الشرب بقرية الكوم الطويل.

أوضح محافظ كفر الشيخ أنه سيتم عقد اجتماع ،غدا، فى ديوان عام المحافظة لمناقشة العديد من المشاكل، ومنها مشاكل قرية الكوم الطويل ووضع جدول زمنى لحل هذه المشاكل.

حضر اللقاء الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيلة وزارة التربية والتعليم، والمهندس فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس السيد سنور مدير عام التعليم الفنى، والدكتور رمزى عبد الحى مدير عام الجودة، وحسن أبو النضر مدير عام إدارة بيلا التعليمية، وفادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا، ومحمد السبكى مدير عام إدارة قلين التعليمية والدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الأعمال والانتقال لسوق العمل، ومؤمن يحيى مسئول التوظيف بديوان عام المديرية، وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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