وزير التجارة والصناعة الروسي يصل إلى القاهرة

وصل مساء اليوم الإثنين، دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، على رأس وفد رفيع المستوي، إلى مطار القاهرة، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ10 للجنة الاقتصادية «المصرية – الروسية» المشتركة.

وحرص سيرجي كيربيتشينكو، سفير روسيا لدى مصر على استقبال وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، لدى وصولهم المطار.

ومن المقرر أن يشهد وزيرة التجارة والصناعة الروسي التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم، منها توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة خليج السويس، وتوقيع اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص.