وزير الصناعة الروسى يصل القاهرة على رأس وفد من ممثلى أكبر 60 شركة روسية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وزير الصناعة والتجارة الروسى ألكسندر بوتابوف، والوفد المرافق فى زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ10 للجنة الاقتصادية المصرية - الروسية المشتركة، كما يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون بين مصر وروسيا.

كما وصل برفقه الوزير وفد من رجال الأعمال يمثل ممثلى أكبر 60 شركة روسية مهتمة بالسوق المصرى، حيث ينعقد منتدى أعمال مشترك يشارك فيه رجال القطاع الخاص المصرى لبحث فرص الاستثمار المشتركة.

كمل سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أهمها توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة خليج السويس، والتوقيع على اتفاق بين الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين، فضلا عن التوقيع على بروتوكول تعاون فى ختام أعمال اللجنة المشتركة.

- هيئة الاستثمار: روسيا تحتل المرتبة 46 بقائمة الدول المستثمرة فى مصر