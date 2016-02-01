عزة هيكل تتقدم باستقالتها من المجلس القومى للمرأة

قالت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة، إنها تقدمت باستقالتها من المجلس القومى للمرأة، قائلة "تكفينى الـ 4 سنوات التى قضيتها فى المجلس".

وأضافت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة المستقيلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنها عرضت رؤيتها وأجندتها بالمجلس، والتى يأتى فى أولوياتها قضايا المرأة لمصرية والتعليم والتنوير الاقتصادى للمرأة وقضايا الأسرة فى الوضع الحالى، وهو ما أيده 11 عضوا من المجلس خلال انتخابات رئيس المجلس، ولكن هناك 17 عضوا أيدوا أجندات والاتجاه لقضايا معينة وأولويات أخرى باختيار 17 عضوا للدكتورة مايا مرسى .

وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة المستقيلة قائلة "الأجندة اللى كنت هقدمها مختلفة عن الأجندة التى أيدها الـ17 عضوا"، مضيفة "أرفض الأجندات التى تفرض علينا من جهات أجنبية".