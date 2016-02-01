فيديو | «الهضبة» يطرح كليب «القاهرة» مع الكينج منير

أعلن الهضبة عمرو دياب عن طرح أحدث كليباته «القاهرة» اليوم على قناته الخاصة «عالم عمرو دياب» والكليب من إنتاج “ناى فور ميديا” وإخراج الدكتور شريف صبرى. ويجمع الكليب لأول مرة الهضبة عمرو دياب مع الكينج محمد منير، حيث غنى منير مقطع “القاهرة ونيلها وناسها ومواويلها”، وهى من كلمات تامر حسين، ولحن أحمد حسين وتوزيع أسامة الهندى، وتتناول الأغنية عظمة العاصمة التاريخية لمصر.

وأثرها الكبير فى الرقى بمختلف الفنون والآداب، حيث تحكى مشاهد عديدة عن القاهرة، التى كانت طوال قرون عديدة منبرًا للإشعاع الثقافى والحضارى والموسيقى، وكانت ملهمة وحاضنة لآلاف المبدعين والموهوبين فى كافة المجالات والتخصصات الفنية والموسيقية والأدبية والعلمية، سواء من الوطن العربى أو من كافة ربوع العالم.

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