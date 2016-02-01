أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السفارة المصرية في برلين تحيي ٢٥ يناير بحفل موسيقي وحضور مصري وألماني حاشد

Google+ Print
السفارة المصرية في برلين تحيي ٢٥ يناير بحفل موسيقي وحضور مصري وألماني حاشد السفارة المصرية في برلين تحيي ٢٥ يناير بحفل موسيقي وحضور مصري وألماني حاشد

جانب من الحفل

أقامت السفارة المصرية فى برلين بالتنسيق مع مكتب للعلاقات الثقافية والتعليمية حفلاً موسيقيا مساء يوم 30 يناير 2016 أحيته فرقة “ناصر قلادة” المصرى المقيم فى برلين والتى تضم عازفين من عدة جنسيات، بحضور نحو 270 شخص من أبناء الجالية المصرية فضلاً عن مسئولين من الفيدرالية ومن المواطنين الألمان.
> وقد ألقي الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر في برلين كلمة أشار فيها إلى ما حققته مصر من إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية منذ ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، فى مقدمتها إنهاء خارطة الطريق بانتخاب البرلمان، وتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو وصلت إلى 4.4 %، والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن النجاحات التى تحققت فى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الداخلى. وأشار إلى تزامن الاحتفال بهذه الذكرى مع ذكرى عيد الشرطة.

وأكّد على استعادة مصر لدورها الإقليمى والدولى كركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة، مشيرا إلي ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات سواءً بإعادة التوازن إلى سياساتها الخارجية وانتخاب مصر عضو غير دائم فى مجلس الأمن، وكذلك انتخابها عضوا فى مجلس الأمن والسلم الأفريقى.

ورحب الأستاذ الدكتور أحمد غنيم المستشار الثقافي في مستهل الحفل بالحضور وألقي كلمة عن الفرقة الموسيقية وتاريخها وأعضائها.

وخلال الحفل، عزفت الفرقة مزيجاً من الموسيقى الشرقية والغربية، وقدمت عدداً من أغانى التراث القديم لسيد درويش بتوزيع جديد والتى حظت بإعجاب الحاضرين، واختتمت برنامجها بعزف السلام الجمهوري بمشاركة الحضور. وقد أعقب الاحتفالية حفل استقبال بالسفارة على شرف المدعوين المصريين والألمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر