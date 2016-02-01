السفارة المصرية في برلين تحيي ٢٥ يناير بحفل موسيقي وحضور مصري وألماني حاشد

أقامت السفارة المصرية فى برلين بالتنسيق مع مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية حفلاً موسيقيا مساء يوم 30 يناير 2016 أحيته فرقة “ناصر قلادة” المصرى المقيم فى برلين والتى تضم عازفين من عدة جنسيات، بحضور نحو 270 شخص من أبناء الجالية المصرية فضلاً عن مسئولين من الحكومة الفيدرالية ومن المواطنين الألمان.

> وقد ألقي الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر في برلين كلمة أشار فيها إلى ما حققته مصر من إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية منذ ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، فى مقدمتها إنهاء خارطة الطريق بانتخاب البرلمان، وتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو وصلت إلى 4.4 %، والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن النجاحات التى تحققت فى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الداخلى. وأشار إلى تزامن الاحتفال بهذه الذكرى مع ذكرى عيد الشرطة.

وأكّد على استعادة مصر لدورها الإقليمى والدولى كركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة، مشيرا إلي ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات سواءً بإعادة التوازن إلى سياساتها الخارجية وانتخاب مصر عضو غير دائم فى مجلس الأمن، وكذلك انتخابها عضوا فى مجلس الأمن والسلم الأفريقى.

ورحب الأستاذ الدكتور أحمد غنيم المستشار الثقافي في مستهل الحفل بالحضور وألقي كلمة عن الفرقة الموسيقية وتاريخها وأعضائها.

وخلال الحفل، عزفت الفرقة مزيجاً من الموسيقى الشرقية والغربية، وقدمت عدداً من أغانى التراث القديم لسيد درويش بتوزيع جديد والتى حظت بإعجاب الحاضرين، واختتمت برنامجها بعزف السلام الجمهوري بمشاركة الحضور. وقد أعقب الاحتفالية حفل استقبال بالسفارة على شرف المدعوين المصريين والألمان.