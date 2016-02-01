أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الفنانون المشاركون في مهرجان الأقصر السينمائي يزورون مستشفي الأورام‎

Google+ Print
الفنانون المشاركون في مهرجان الأقصر السينمائي يزورون مستشفي الأورام‎ الفنانون المشاركون في مهرجان الأقصر السينمائي يزورون مستشفي الأورام‎

زار عدد من الفنانين المشاركين في الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية مستشفي شفاء الأورمان، لعلاج الأورام، بمدينة طيبة شمال المحافظة.

 ومن بين النجوم الذين زاروا المستشفي الفنانات بوسي وإيمان ومي نور الشريف وإنجي علي وغيرهم .

 ودعا الفنانون لدعم المستشفى الخيري الذي سيخدم مرضى محافظات الصعيد أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد .

 ويبلغ تكلفة إنشاء المستشفى 150 مليون جنيه، وأقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتكون من طابقين ويحتوى على عدد 100 سرير ينقسم إلى 50 سرير للعلاج الكيميائي و 50 سرير للغرف العلاجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا