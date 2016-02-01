الفنانون المشاركون في مهرجان الأقصر السينمائي يزورون مستشفي الأورام‎

زار عدد من الفنانين المشاركين في الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية مستشفي شفاء الأورمان، لعلاج الأورام، بمدينة طيبة شمال المحافظة.

ومن بين النجوم الذين زاروا المستشفي الفنانات بوسي وإيمان ومي نور الشريف وإنجي علي وغيرهم .

ودعا الفنانون لدعم المستشفى الخيري الذي سيخدم مرضى محافظات الصعيد أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد .

ويبلغ تكلفة إنشاء المستشفى 150 مليون جنيه، وأقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتكون من طابقين ويحتوى على عدد 100 سرير ينقسم إلى 50 سرير للعلاج الكيميائي و 50 سرير للغرف العلاجية.