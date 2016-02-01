أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إرجاء جلسة "النواب الليبى"إلى الغد وكوبلر يطالب بتنصيب الحكومة فى طرابلس

Google+ Print
إرجاء جلسة "النواب الليبى"إلى الغد وكوبلر يطالب بتنصيب الحكومة فى طرابلس إرجاء جلسة "النواب الليبى"إلى الغد وكوبلر يطالب بتنصيب الحكومة فى طرابلس

>أرجأ مجلس النواب الليبى جلسته، اليوم الاثنين، لتعقد غدًا الثلاثاء؛ لعدم اكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء.

وذكرت مصادر برلمانية أن جلسة اليوم أرجات إلى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني، لافتين إلى أن جدول الأعمال كان يتضمن مناقشة تعديل الإعلان الدستورى وتغيير لجنة الحوار.

وأضافت أن النصاب القانونى لتعديل الإعلان الدستورى يتطلب حضور 127 نائبًا، بينما وصل عدد الأعضاء الحاضرين إلى 117 عضوًا.

من ناحية أخرى تمسك رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، بضرورة أن تكون طرابلس مقرا لحكومة الوفاق الليبية المزمع تشكيلها وليس فى أى مكان آخر.

وقال كوبلر فى تصريحات صحفية خلال زيارته إلى الجزائر نشرت اليوم الاثنين، إنه "من الضرورى التقدم فى المسار السياسى وتنصيب فى طرابلس وليس فى أماكن أخرى"، موضحًا أن "الحكومة يجب أن تكون فى خدمة الشعب، وعليها أن تكون على الأرض مع إدارتها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان