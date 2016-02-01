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وزير الدفاع الكويتى يبحث مع سفير امريكا القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وزير الدفاع الكويتى يبحث مع سفير امريكا القضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الدفاع الكويتى يبحث مع سفير امريكا القضايا ذات الاهتمام المشترك

> بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت دوجلاس سليمان أهم الأمور والموضوعات ذات الإهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت مديرية التوجية المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع - فى بيان اليوم الاثنين - أن الشيخ خالد الجراح استقبل السفير الامريكى يرافقه رئيس مكتب التعاون العسكرى الأمريكى اللواء روبرت ويلمز حيث تم بحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبد الوهاب العميرى ومعاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن لافى راشد العازمى.
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