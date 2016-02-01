"الصقور" العراقية: مقتل وجرح 13 من داعش بمنطقة عكاشات بالأنبار

كشفت خلية "الصقور" الاستخبارية العراقية عن مقتل وجرح 13 إرهابيا من تنظيم(داعش) بينهم قادة ومسؤولين فى التنظيم بواسطة غارة جوية عراقية استهدف تجمعا للإرهابيين بمنطقة عكاشات بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية اليوم الإثنين أن خلية الصقور زودت القوة الجوية العراقية بمعلومات دقيقة عن تجمع إرهابى فى منطقة عكاشات يخطط لعمليات ارهابية وتم استهدافه.

وأشار إلى أن من أهم القتلى فى عملية القصف الجوى "أبو علي" السلمانى وهو مسؤول عسكرى بقطاع عكاشات وهارب من سجن بادوش العراقى، و"أبو منصور" مساعد عسكرى بقطاع عكاشات، و"أبوجعفر" الشامى مسؤول عن الانتحاريين فى عكاشات، "أبو تراب" الشامى وهو سورى يسكن منطقة البو كمال ومسؤول عن الإعلام فى عكاشات، و"أبو العز" السورى وهو من حمص ومعتقل سابق فى سوريا ومهمته نقل الارهابيين من سوريا إلى عكاشات.

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