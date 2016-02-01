فيديو في الجول - #افتكروهم في الذكرى الرابعة.. تأبين ضحايا الـ72 من جماهير الأهلي

حرصت أعداد غفيرة من جماهير الأهلي على الحضور في ملعب التتش وتأبين ضحايا الـ72 من جماهير الفريق في الذكرى الرابعة لواقعة بورسعيد المؤسفة.

1 فبراير 2012. سقط 72 ضحية من جماهير الأهلي في بورسعيد بعد أحداث مؤسفة حدثت بعد مواجهة الأهلي والمصري.

وكما هو الحال في كل عام تجمعت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في ملعب التتش لإحياء ذكرى رفقائهم.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات بأسماء الضحايا ورددت العديد من الهتافات تشجيعا للنادي الأهلي وتأبينا للضحايا.

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وظهر لاعبو الأهلي في مران يوم الاثنين بقمصان خاصة تحمل رقم 72.

شاهد - صور جماهير الأهلي في مدرجات التتش في الذكرى الرابعة لواقعة بورسعيد