أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو في الجول - #افتكروهم في الذكرى الرابعة.. تأبين ضحايا الـ72 من جماهير الأهلي

Google+ Print
فيديو في الجول - #افتكروهم في الذكرى الرابعة.. تأبين ضحايا الـ72 من جماهير الأهلي فيديو في الجول - #افتكروهم في الذكرى الرابعة.. تأبين ضحايا الـ72 من جماهير الأهلي

حرصت أعداد غفيرة من جماهير الأهلي على الحضور في ملعب التتش وتأبين ضحايا الـ72 من جماهير الفريق في الذكرى الرابعة لواقعة بورسعيد المؤسفة.

1 فبراير 2012. سقط 72 ضحية من جماهير الأهلي في بورسعيد بعد أحداث مؤسفة حدثت بعد مواجهة الأهلي والمصري.

وكما هو الحال في كل عام تجمعت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في ملعب التتش لإحياء ذكرى رفقائهم.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات بأسماء الضحايا ورددت العديد من الهتافات تشجيعا للنادي الأهلي وتأبينا للضحايا.

شاهد الفيديو

وظهر لاعبو الأهلي في مران يوم الاثنين بقمصان خاصة تحمل رقم 72.

شاهد - صور جماهير الأهلي في مدرجات التتش في الذكرى الرابعة لواقعة بورسعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن»

فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن»

فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك»

فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك»