رئيس الأهلي يقرر.. منع حضور الجماهير داخل النادي

قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي المُعين منع حضور الجماهير داخل النادي بعد ما حدث في ملعب التتش.

أعداد غفيرة من جماهير الأهلي تجمعت في ملعب التتش في الذكرى الرابعة لضحايا الـ72 من جماهير الفريق. ( شاهد جماهير الأهلي في تأبين ضحايا الـ72).

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد رفضه لما حدث من قبل جماهيره. (طالع التفاصيل)

وقال محمود طاهر في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (علي مسؤوليتي: "قررنا منع حضور الجماهير".

وأضاف "ما حدث من مجموعة "قلة مأجورة" في ملعب التتش هدفه عدم عودة الجماهير إلى الملاعب".

قبل أن يؤكد محمود طاهر إصدارة قرارا منع حضور الجماهير من جديد داخل النادي الأهلي.