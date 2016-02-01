' هل تستمتع بوقتك في لندن؟ ' .. النني يجيب

كيف يقضي محمد النني لاعب وسط أرسنال الجديد أيامه الأولى في لندن بعد الانتقال للمدفعجية .. الدولي المصري يجيب على هذا السؤال.

محمد النني أتم انتقاله لأرسنال يوم 14 يناير وقضى أيامه الأولى في صفوف الفريق اللندني حتى شارك أمام بيرنلي يوم السبت الماضي.

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وقال النني في تصريحات لبرنامج يوم المباراة الذي تصدره الأندية الإنجليزية قبل كل مواجهة تلعبها: "أعيش حتى الآن في فندق، ولذلك لم أكن قادرا على رؤية الكثير في لندن".

ويتمنى النني أن تصل أسرته إلى لندن بعد شهر عقب ولادة طفلته الجديدة التي ينتظرها خلال أيام.

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