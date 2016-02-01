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يوسف الحسينى: المطبلاتية صوتهم عالى..وأنا هسيب المهنة وافتح محطة بنزين

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يوسف الحسينى: المطبلاتية صوتهم عالى..وأنا هسيب المهنة وافتح محطة بنزين يوسف الحسينى: المطبلاتية صوتهم عالى..وأنا هسيب المهنة وافتح محطة بنزين
أعرب الإعلامى يوسف الحسينى، عن استيائه من العلاقة بين السلطة والإعلام، مشيرا إلى أن بعض المسئولين يسعون لخلق عداوات مع الإعلام والصحافة لمجرد تعرضهم للانتقاد.

وقال الحسينى، ببرنامجه "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن هؤلاء المسئولين يفكرون بنفس طريقة إبراهيم محلب، وكأن الإعلام جارح، يتحدث عن أعراضهم وحياتهم الشخصية، مضيفا: "نتحدث عن أدائكم..أدائكم بنسبة 70% خافت ومفيش حاجة ممتازة".

وتساءل الحسينى قائلا: "هل تريد الدولة خلق علاقة خنوع بين الإعلام والسلطة؟..للأسف بعض الإعلاميين مستعد للخنوع والخضوع والسجود والانبطاح..هل تريدون أن يصبح هذا إعلام !"، مستطردا: "مستعدين نقعد فى بيوتنا وأنا هفتح محطة بنزين ونخلص ونترك لكم الخانعين والمطبلاتية بتوع كل حاجة حلو وكله وتمام التمام، لتخلو الساحة لإعلاميى الجهالة والعبط والتفاهة والسطحية والشتم والسب واللعن".

وأوضح أن الدولة اعتادت على استخدام هؤلاء الإعلاميين والصحفيين وكأنهم عرائس الماريونيت ثم تلقيهم كما تلقى المناديل الورقية، لافتا إلى أن هؤلاء موجدين بقلة فى المشهد الحالى ولكن صوتهم عالى، وحجم مشاهدتهم لا بأس له وكثير، مضيفا: "لست قلقا على الإطلاق وحديثى موجه لكل مسئول..ومحدش هيرجع بظهره للخلف".

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مصر 365

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