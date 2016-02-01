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متى يتم غلق سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى

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متى يتم غلق سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى متى يتم غلق سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى

ساعات قليلة ويغلق باب سوق الانتقالات الشتوية وكل الأندية تسابق الزمن للحاق بضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها قبل فوات الأوان.

فمتى يتم غلق باب سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الخمسة الكبرى؟

نشرت "سكاي سبورتس" تقريرا أوضحت فيه مواعيد فتح وإغلاق باب سوق الانتقالات في إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.

وبالنسبة لموعد إغلاق سوق الانتقالات ففي إنجلترا يكون في الأول من شهر فبراير الجاري، وما هي إلا عدة ساعات ويغلق الباب.

وهو نفس الحال مع إيطاليا وفرنسا اللتان يغلق الباب فيهما بعد عدة ساعات قليلة.

أما في إسبانيا فباب سوق الانتقالات أغلق بالفعل مع نهاية اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم.

وهذا يعني أنه من حق أي فريق في إنجلترا أو إيطاليا أو فرنسا ضم لاعبين من إسبانيا بشكل طبيعي، ولكن العكس أصبح غير ممكنا حاليا.

وفي ألمانيا يتم إغلاق باب الانتقالات في الثاني من شهر فبراير الجاري.

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