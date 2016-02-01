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سكاي سبورتس: يونايتد لم يحاول التفاوض مع جوارديولا

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سكاي سبورتس: يونايتد لم يحاول التفاوض مع جوارديولا سكاي سبورتس: يونايتد لم يحاول التفاوض مع جوارديولا

على عكس التقارير الصحفية التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول قيام مانشستر يونايتد بالدخول في مفاوضات مع بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ لجلبه لتدريب الشياطين الحمر، إلا أنه يبدو أن كل تلك الأنباء ليست صحيحة.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن يوم الاثنين عن أن جوارديولا سيكون مدربا للفريق خلال الثلاث سنوات المقبلة خلفا لمانويل بيلليجريني (طالع التفاصيل).

ولكن قبل إعلان مانشستر سيتي أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن يونايتد حاول التفاوض مع جوارديولا من أجل تدريبه للفريق وعدم جعله يذهب لغريمهم التقليدي.

وعلى العكس تماما ذكرت "سكاي سبورتس" الإنجليزية أنه طبقا لمصادرها فإن يونايتد لم يدخل في مفاوضات مطلقا مع المدرب الإسباني.

ويتبقى للويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عاما واحدا في تعاقده مع الشياطين الحمر.

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