سمير عثمان حكما للزمالك والإسماعيلي .. والبنا للأهلي وإنبي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي الزمالك ضد الإسماعيلي، والأهلي ضد إنبي في الدوري المصري.

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اختارت الحكم سمير عثمان ومعاونيه تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمد معروف حكماً رابعاً، لإدارة مباراة الإسماعيلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع السادس.

كما اختارت اللجنة الحكم محمود البنا ومعاونيه أحمد توفيق طلب ومحمد عبد المجيد، ومحمد عادل حكماً رابعاً، لإدارة مباراة إنبي والأهلي المؤجلة من الأسبوع الخامس

وتلعب المباراتين يوم الأربعاء.