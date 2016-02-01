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يوسف لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب غزل المحلة

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يوسف لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب غزل المحلة يوسف لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب غزل المحلة

قدم محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي اعتذاره عن عدم موافقته على العرض المقدم إليه لتدريب غزل المحلة خلال الفترة المقبلة.

ويبحث غزل المحلة عن مدرب جديد يقود دفة الفريق خلفا لخالد القماش الذي اعتذر في وقت سابق عن عدم إكمال مهمته من أجل تولي تدريب الإسماعيلي.

وقامت إدارة المحلة بتقديم عرضا ليوسف الذي لا يشرف على تدريب أي فريق حاليا بعدما رحل عن تدريب سموحة بعد بداية الموسم الجاري لسوء النتائج.

وتحدث يوسف لـFilGoal.com قائلا:"اعتذرت عن عدم الموافقة على تدريب غزل المحلة لظروف خاصة".

وأضاف"أخطرت مجلس إدارة النادي بقراري النهائي وشكرتهم على اهتمامهم بالتعاقد معي".

ويحتل غزل المحلة المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ست نقاط من 16 مباراة خاضها لم يحقق فيهم أي انتصار.

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