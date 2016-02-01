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بسبب اعتداء لفظي.. مرتضى منصور يُقيل ببشير التابعي من منصبه

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بسبب اعتداء لفظي.. مرتضى منصور يُقيل ببشير التابعي من منصبه بسبب اعتداء لفظي.. مرتضى منصور يُقيل ببشير التابعي من منصبه

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالة ببشير التابعي نجم الفريق الأسبق من منصبه كمدرب عام لفريق الناشئين مواليد 97 بسبب "شكوى اعتداء لفظي".

وكان بشير التابعي يشغل منصب المدرب العام لفريق الناشئين مواليد 97.

واعتدى بشير التابعي لفظيا على أحد لاعبي قطاع الناشئين بسبب حديث اللاعب مع الجهاز الفني عن احترافه خارج بحسب ما نقله مراسل FilGoal.com.

وكان إسلام رضا وهو أحد لاعبي الزمالك في قطاع الناشئين قد وصل إليه عرضا بالاحتراف الخارجي قبل أن يعرض الأمر على الجهاز الفني بقيادة تامر عبد الحميد إلا أن بشير التابعي تدخل وهاجم اللاعب لفظيا.

وقرر اللاعب تقديم شكوى ضد بشير التابعي لمرتضى منصور رئيس النادي قبل أن يتأكد مرتضى من الواقعة ويقرر على الفور إقالة بشير التابعي من منصبه.

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