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القماش يفرض السرية على تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

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القماش يفرض السرية على تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك القماش يفرض السرية على تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

قرر خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي فرض السرية على تدريبات الفريق بمنع الجماهير ووسائل الإعلام من حضوره استعدادا لملاقاة الزمالك.

ويلاقي الإسماعيلي منافسه الزمالك يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجاء قرار القماش بسبب رغبته في فرض السرية على الخطة التي سوف يستعد بها لملاقاة الزمالك وجعل كل اللاعبين لا يركزون إلا في المران فقط.

وسوف يعلن القماش عن قائمة الدراويش التي سوف يخوض بها لقاء الزمالك عقب نهاية مران الفريق يوم الثلاثاء.

يذكر أن مباراة الزمالك ستكون هي الأولى للقماش في منصب المدير الفني للإسماعيلي عقب توليه المسؤولية خلفا لنصر الدين النابي.

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