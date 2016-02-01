بالصور.. تدشين حملة "صيادلة بلا فيروس سى" بالبحيرة

دشنت منذ قليل نقابة صيادلة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالمحافظة حملة" صيادلة بلا فيروس سى" وذلك بمقر النقابة بمدينة دمنهور.

شارك فى تدشين الحملة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتورة هدى دعبيس عميد كلية صيدلة دمنهور والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور حسام حريرة عضو نقابة صيادلة مصر ومنسق الحملة بالبحيرة والدكتورة إيناس جويلى نائب مدير هيئة التأمين الصحى بالبحيرة.

وتشمل الحملة إجراء الفحوصات الطبية والعلاج للمصابين بالفيروس مجانا لجميع الصيادلة بتكلفة نحو 60 مليون جنيه تتحملها النقابة العامة بالتعاون مع بعض شركات الأدوية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أهمية دور النقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ مبادرة "البحيرة خالية من مرض فيروس سى" عام 2018 ، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لعلاج أكثر من 20 ألف مريض بتكلفة 42 ألف جنيه.

فيما أعرب الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة عن شكره لجهود وزارة الصحة والنقابة العامة لصيادلة مصر فى نجاح هذه المبادرة العلاجية، مطالبا بحشد جميع الطاقات والمساهمات لمؤسسات المجتمع المدنى والشركات والأفراد تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مصر خالية تماما من فيروسc.



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