أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نائب مدير "حميات إمبابة": نحتاج تثقيف المجتمع للتعامل مع مرضى الإيدز

Google+ Print
نائب مدير "حميات إمبابة": نحتاج تثقيف المجتمع للتعامل مع مرضى الإيدز نائب مدير "حميات إمبابة": نحتاج تثقيف المجتمع للتعامل مع مرضى الإيدز
أكد الدكتور محمد الصاوى، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، لـ"اليوم السابع"، أن مرضى الإيدز فى لهم خصوصية ويواجهون أزمة سوء نظرة مقدمى الخدمات الصحية لهم، وتعامل المجتمع معهم، والتى نطلق عليها "الوصمة والتمييز" مشيرًا إلى أن الغالبية يعتقدون بأن مرض الإيدز يحدث بسبب عمل غير شرعى دائمًا دون النظر إلى الطرق الأخرى للإصابة به.

وأضاف الدكتور محمد الصاوى أن رفض المجتمع لمرضى الإيدز وراء عدم حصولهم على الرعاية الصحية لأن العاملين على تقديم الخدمة الطبية جزء من المجتمع، ورفض المجتمع لهم جزء من ثقافة وموروث المجتمعات الشرقية،ورغم ظهور المرض منذ 1982 لم يستطع المجتمع التعايش مع ضحاياه.

ويشير الصاوى إلى أن الخدمات المقدمة لمرضى الإيدز تحسنت عن ذى قبل حيث يتمكنون الآن من الذهاب للمراكز المخصصة لهم فى مستشفيات الحميات، ولكن نطمع فى المزيد.

ولتلقى مريض الإيدز خدمات صحية جيدة يقول الصاوى: يجب أن تضع وزارة الصحة خطة استراتيجية لتقديم خدمة جيدة للمريض مع تثقيف المجتمع ومقدمى الرعاية الصحية بطرق التعامل مع مريض الإيدز ليختفى مثلاً مشهد حرق سرير داخل مستشفى لأن مريض إيدز نام فيه حيث يفترض أن يكون لدى الطبيب والممرض خبرة تعرفهما أن طرق انتقال المرض ليس من بينها النوم مكان المريض نهائيا.

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (1)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (2)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (3)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (4)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (5)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (6)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (7)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (8)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (9)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (10)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (11)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (12)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (13)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (14)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (15)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (16)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (17)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (18)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (19)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (20)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (21)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (22)

مؤتمر تطوير المجتمع والسياسات الصحية والقانونية والبنية التشريعية للتجاوب مع فيروس نقص المناعة الإيدز فى مصر (23)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر